سهرة تحليلية كروية عبر «Wtv» قبل الجولة الثالثة من سداسي التتويج لـ«دورينا».. الليلة

القاهرة - بوابة الوسط

تطل قناة الوسط «Wtv»، اليوم الثلاثاء في تمام العاشرة مساء بتوقيت ليبيا، على مشاهديها الكرام بمتابعة شاملة، قبل انطلاق الجولة الثالثة من دوري التتويج السداسي الليبي الممتاز لكرة القدم غدا الأربعاء.

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يقدم التغطية الخاصة الإعلامي في قناة الوسط «Wtv» مؤيد إسكندر، وسط ثلاثي التحليل بقناة «Wtv»: عبد الرحيم نجم وعادل الخمسي ونادر كارة، لتحليل أداء الأندية الستة خلال الجولتين الأولى والثانية في دوري التتويج السداسي المقام في تونس.

جولة جديدة من المنافسات لـ«دورينا».. الأربعاء

وستخوض الفرق الستة، غدا الأربعاء، الجولة الثالثة من منافسات دوري التتويج السداسي الليبي لكرة القدم لـ«دورينا» في ثلاثة ملاعب: سوسة ورادس وصفاقس، وتبدأ الجولة بمباراة الأهلي طرابلس، المتصدر بست نقاط، مع الهلال صاحب الترتيب الرابع بنقطتين، على ملعب سوسة في تمام الخامسة والنصف.

الاتحاد يواجه أبوسليم في محاولة للدفاع عن اللقب

والمباراة الثانية تقام على ملعب رادس في تمام الثامنة، وتجمع حامل اللقب الاتحاد وأبوسليم، وهي مباراة مهمة لكلا الفريقين، فالاتحاد رصيده نقطة واحدة، بعد خسارته المباراة الأولى أمام الأهلي بنغازي، وتعادله في الثانية مع الهلال.

ملعب صفاقس يستقبل «ديربي» بنغازي

أما مباراة القمة فتجمع الأهلي بنغازي والنصر في ديربي مدينة بنغازي على ملعب صفاقس في تمام العاشرة. الأهلي بنغازي، بعد خسارته في الجولة الثانية أمام الأهلي طرابلس، يبحث عن تعزيز فوزه في الجولة الأولى على حساب الاتحاد، ويطمح في الفوز في الجولة الثالثة، ومن ثم المنافسة على اللقب، بعدما بلغ رصيده ثلاث نقاط.

أما النصر فخسر الجولة الأولى أمام الأهلي طرابلس، وفاز في الثانية على أبوسليم، ورصيده الحالي ثلاث نقاط أيضا، ويسعى للظفر بنتيجة المباراة، لتعزيز موقعه والمنافسة على اللقب.