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5 مباريات تجرى في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.. الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 04 يوليو 2023, 12:24 مساء
5 مباريات تجرى في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.. الثلاثاء
مباراة في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم. (فيسبوك)
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يتجدد الموعد، اليوم الثلاثاء، مع خمس مباريات في الجولة السابعة عشرة (قبل الأخيرة) بدوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم لفرق المجموعة الثالثة.

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فعلى ملعب نادي الصداقة بمدينة شحات، خليج سرت يحل ضيفا على المنار، والمراقب فوزي الدالي. وفي ملعب مدينة القبة، البرانس يلتقي الوحدة بنغازي، والمراقب عبدالله فضيل. وبملعب مدينة امساعد، الأندلس يستضيف الأنوار، والمراقب توفيق الضاوي.

وعلى ملعب بنينا، السواعد يواجه وفاق أجدابيا، والمراقب نبيل الكواش. وفي ملعب طبرق، يلتقي الأفريقي والطيران، والمراقب علي عطية.

الترتيب قبل جولة الثلاثاء
المروج في الصدارة بـ30 نقطة، وبفارق الأهداف يأتي البرانس ثانيا بـ30 نقطة، ثم وفاق أجدابيا بـ25، والأندلس 24، والمنار 24، والأفريقي 23، والطيران 21، وخليج سرت 16، والسواعد 15، وخالد بن الوليد 13، والوحدة بنغازي 12.

يشار إلى أن أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى يتأهلون إلى المرحلة الثانية من الصعود للقسم الممتاز.

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