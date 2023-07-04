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فوزان وتعادل في سداسي مسابقة آمال كرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 04 يوليو 2023, 11:27 صباحا
فوزان وتعادل في سداسي مسابقة آمال كرة القدم
منافسات سابقة لفريق آمال الأهلي بنغازي. (صفحة نادي الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)
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شهدت الجولة الأولى من نهائيات سداسي مسابقة الآمال لكرة القدم فوزين وتعادلا واحدا، حيث تعادل الأهلي بنغازي مع السويحلي 1-1، والنصر حقق الفوز على الأخضر 3-1، بينما فاز الاتحاد على الأهلي طرابلس 2-1.

- الاتحاد يتصدر والسويحلي والأهلي طرابلس أقرب الملاحقين في دوري الآمال

ويتجدد الموعد الخميس المقبل في الجولة الثانية من النهائيات بثلاث مباريات. فعلى ملعب الجميل، آمال السويحلي يلتقي الأهلي طرابلس، والمراقب بشير عنان.

وفي ملعب سرت، يجمع لقاء المتصدرين الاتحاد والنصر، والمراقب عادل سويسي. وبملعب المرج، آمال الأخضر يواجه الأهلي بنغازي، والمراقب محمد بلعم.

مفكرة النتائج
النصر × الأخضر 3-1
الاتحاد × الأهلي طرابلس 2-1
السويحلي × الأهلي بنغازي 1-1

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