فوزان وتعادل في سداسي مسابقة آمال كرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

شهدت الجولة الأولى من نهائيات سداسي مسابقة الآمال لكرة القدم فوزين وتعادلا واحدا، حيث تعادل الأهلي بنغازي مع السويحلي 1-1، والنصر حقق الفوز على الأخضر 3-1، بينما فاز الاتحاد على الأهلي طرابلس 2-1.

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ويتجدد الموعد الخميس المقبل في الجولة الثانية من النهائيات بثلاث مباريات. فعلى ملعب الجميل، آمال السويحلي يلتقي الأهلي طرابلس، والمراقب بشير عنان.

وفي ملعب سرت، يجمع لقاء المتصدرين الاتحاد والنصر، والمراقب عادل سويسي. وبملعب المرج، آمال الأخضر يواجه الأهلي بنغازي، والمراقب محمد بلعم.