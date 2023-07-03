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الأوجلي: هكذا نتعامل مع فرق سداسي التتويج

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 يوليو 2023, 07:17 مساء
الأوجلي: هكذا نتعامل مع فرق سداسي التتويج
رئيس اللجنة المنظمة للدور السداسي للتتويج بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم عادل الأوجلي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد رئيس اللجنة المنظمة للدور السداسي للتتويج بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم عادل الأوجلي، أنهم يتعاملون مع كل الفرق «سواسية ولكل منهم حظوظه في الملعب»، مشيرًا إلى أنهم «وجدوا الراحة التامة في التنظيم وكافة التجهيزات في الملاعب». 

وطالب عادل الأوجلي من الجماهير الرياضية «عدم الانجرار وراء الشائعات وعدم الاستماع إلى من يهدف إلى خلق البلبلة في الوسط الرياضي»، وفقًا لوكالة الأنباء الليبية «وال».

 ولفت رئيس اللجنة المنظمة للدور السداسي للتتويج بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم إلى أن «الأمور تسير سيرًا حسنًا والكل تابع المباريات في الجولتين الأولى والثانية».

الجولة الثالثة من منافسات دوري التتويج 
وتخوض الفرق الستة، الأربعاء المقبل، الجولة الثالثة من منافسات دوري التتويج السداسي الليبي لكرة القدم من «دورينا» في ثلاثة ملاعب وهي سوسة ورادس وصفاقس، الجولة الثالثة، تبدأ بمباراة الأهلي طرابلس المتصدر بست نقاط مع الهلال صاحب الترتيب الرابع بنقطتين، على ملعب سوسة في تمام الساعة الخامسة والنصف، المباراة الثانية تقام على ملعب رادس في تمام الساعة الثامنة، وتجمع حامل اللقب الاتحاد وأبوسليم، وهي مباراة مهمة لكلا الفريقين، الاتحاد رصيده نقطة واحدة، بعد خسارته في المباراة الأولى أمام الأهلي بنغازي، وتعادله في الثانية مع الهلال ورصيده نقطة واحدة فقط.

مباراة القمة تجمع الأهلي بنغازي والنصر في ديربي مدينة بنغازي على ملعب صفاقس في تمام الساعة العاشرة، الأهلي بنغازي بعد خسارته في الجولة الثانية أمام الأهلي طرابلس يبحث عن تعزيز فوزه في الجولة الأولى على حساب الاتحاد، ويطمح في الفوز في الجولة الثالثة، ومن ثم المنافسة على اللقب ورصيده ثلاث نقاط، أما فريق النصر فقد خسر الجولة الأولى أمام الأهلي طرابلس، وفاز في الثانية على أبوسليم ورصيده الحالي ثلاث نقاط، ويسعى للظفر بنتيجة المباراة، لتعزيز موقعه والمنافسة على اللقب.

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