«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الجولة الثالثة من «دورينا» قبل الانطلاق

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تخوض الفرق الستة، الأربعاء المقبل، الجولة الثالثة من منافسات دوري التتويج السداسي الليبي لكرة القدم من «دورينا» في ثلاثة ملاعب وهي سوسة ورادس وصفاقس.

الجولة الثالثة، تبدأ بمباراة الأهلي طرابلس المتصدر بست نقاط مع الهلال صاحب الترتيب الرابع بنقطتين، على ملعب سوسة في تمام الساعة الخامسة والنصف.

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الأهلي طرابلس في حاجة لتعزيز صدارته ونقاط المباراة الثلاثة، بعد فوزه على النصر ثم الأهلي بنغازي في الجولة الأولى والثانية، بينما الهلال في حاجة إلى النقاط الثلاث، بعد تعادل الفريق مع أبوسليم والاتحاد في أول جولتين ورصيده نقطتان.

الاتحاد وأبوسليم على ملعب رادس

المباراة الثانية تقام على ملعب رادس في تمام الساعة الثامنة، وتجمع حامل اللقب الاتحاد وأبوسليم، وهي مباراة مهمة لكلا الفريقين، الاتحاد رصيده نقطة واحدة، بعد خساراته في المباراة الأولى أمام الأهلي بنغازي، وتعادله في الثانية مع الهلال ورصيده نقطة واحدة فقط.

أبوسليم أيضا في حاجة لنقاط المباراة، بعد تعادله في الجولة الأولى مع الهلال، وخسارته أمام النصر في الجولة الثانية، أبوسليم رصيده نقطة واحدة.

«ديربي» بنغازي في الجولة الثالثة

مباراة القمة تجمع الأهلي بنغازي والنصر في ديربي مدينة بنغازي على ملعب صفاقس في تمام الساعة العاشرة، الأهلي بنغازي بعد خسارته في الجولة الثانية أمام الأهلي طرابلس يبحث عن تعزيز فوزه في الجولة الأولى على حساب الاتحاد، ويطمح في الفوز في الجولة الثالثة، ومن ثم المنافسة على اللقب ورصيده ثلاث نقاط.

أما فريق النصر خسر الجولة الأولى أمام الأهلي طرابلس، وفوزه في الثانية على أبوسليم ورصيده الحالي ثلاث نقاط، ويسعى للظفر بنتيجة المباراة، لتعزيز موقعه والمنافسة على اللقب.

نتائج الجولة الثانية على النحو التالي

فاز الأهلي طرابلس على الأهلي بنغازي بهدفين دون رد، الأهلي طرابلس متصدر بست نقاط، والأهلي بنغازي في الترتيب الثالث برصيد ثلاث نقاط من فوز وخسارة.

فوز النصر على أبوسليم بهدفين دون رد، ورصيد النصر ثلاث نقاط من فوز وخسارة في الترتيب الثاني، وأبوسليم بنقطة واحده في الترتيب السادس.

تعادل لحامل اللقب بعد خسارة في الجولة الأولى

التعادل الإيجابي بين الاتحاد والهلال بهدف مقابل هدف، الهلال بنقطتين في الترتيب الرابع من تعادلين، والاتحاد بنقطة واحدة في الترتيب الخامس من خسارة وتعادل.

الفرق الستة تبحث عن التتويج باللقب، وكذلك المشاركة الأفريقية في الموسم الجديد، بعد أن قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» منح ليبيا أربعة مقاعد في بطولتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، بواقع مقعدين في كل بطولة.