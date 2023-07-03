«فيفا» يوافق على مقترح فينغر بشأن وضع التسلل الجديد بالاختبار أولا

القاهرة - بوابة الوسط

قدم المسؤول عن قطاع التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ومدرب أرسنال الإنجليزي الأسبق أرسين فينغر اقتراحا جديدا حول التسلل، بهدف زيادة غلة الأهداف في المباريات، وينص المقترح على أن المهاجم ينبغي أن يكون متقدما بكامل جسده على آخر مدافع ليكون في وضع التسلل، وليس بجزء من جسمه فقط.

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المقترح لاقى موافقة «فيفا» رسميا، على اختبار قانون التسلل الجديد الذي اقترحه فينغر، لكنه أكد على اختبار القانون أولا قبل تطبيقه بشكل كامل في جميع المباريات والبطولات، وأكد «فيفا» أن القانون الجديد سيختبر في بعض المباريات في السويد وهولندا وإيطاليا على الفئات السنية قبل تطبيقه في جميع البطولات، في حالة نجاحه.

واقترح أرسين فينغر القانون الجديد في أوائل العام 2021 وجرت مناقشته بالعديد من الفعاليات الخاصة بـ«فيفا» قبل اعتماده اليوم للدراسة، وقامت اللجنة الفنية لـ«إيفاب» في مايو الماضي بالموافقة على طلب «فيفا» بتجريب القانون الجديد، وستجتمع اللجنة في نوفمبر المقبل لدراسة النتائج الأولية للمشروع.