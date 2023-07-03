شاهد: منسق الأهلي طرابلس لـ«Wtv»: شكرا للجميع باق 9 نقاط على التتويج.. ونتمنى شفاء العرفي

القاهرة - بوابة الوسط

تحدث منسق عام النادي الأهلي طرابلس صلاح عبودة في ظهور خاص إلى قناة الوسط «Wtv»، عقب فوز فريقه على الأهلي بنغازي، في الجولة الثانية من دوري التتويج السداسي الليبي المقام في تونس بنتيجة هدفين دون رد.

وتوجه عبودة بالشكر إلى جميع أفرد البعثة، قائلا إلى قناة الوسط «Wtv»: «أشكر جميع اللاعبين ومجلس الإدارة برئاسة ساسي أبوعون والجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي طارق جراية على الجهد المبذول».

وأضاف عبودة إلى قناة الوسط «Wtv»: «نجحنا في حصد ست نقاط، وتصدر الفريق لمرحلة التتويج بعد مرور جولتين، ويتبقى ثلاث مباريات بتسع نقاط في المرحلة المتبقية على التتويج».

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وأكمل إلى قناة الوسط «Wtv»: «نتمنى الشفاء للاعب عبدالله العرفي». وتعرض عبدالله العرفي لإصابة قوية في ساقه اليسرى خلال مشاركته في مباراة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي، ليخضع العرفي لعملية جراحية، وسط متابعة من الطاقم الفني والإداري والإعلامي بنادي الأهلي طرابلس.