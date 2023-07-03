منتخب الطائرة الليبي يسافر الثلاثاء إلى الجزائر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يسافر المنتخب الوطني الليبي للكرة الطائرة غدا الثلاثاء إلى الجزائر للمشاركة في دورة الألعاب العربية وتنطلق في الخامس من يوليو الجاري.

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يفتتح المنتخب الوطني للكرة الطائرة المنافسات العربية بمواجهة المنتخب القطري يوم الخميس المقبل، في حين يواجه الجزائر في الجولة الثانية في 8 من الشهر الجاري.

ويخوض المنتخب الوطني للكرة الطائرة منافسات الجولة الثالثة في مواجهة فلسطين يوم 9 يوليو الجاري، فيما يختتم المنتخب الوطني مرحلة المجموعات بمواجهة الأردن.