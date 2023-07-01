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شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الثانية من سداسي التتويج

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 يوليو 2023, 11:57 مساء
شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الثانية من سداسي التتويج
استوديو الـ«VAR» عبر قناة الوسط (WTV). (صورة مثبتة من بث مباشر)
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يناقش برنامج «ڤار استوديو» لقناة الوسط (WTV) الحالات التحكيمية لمواجهات اليوم السبت ضمن لمباريات الجولة الثانية من الدور السداسي للتتويج بلقب بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» 2023-2022 المقام في تونس.

ويعرض برنامج «ڤار استوديو»، الذي تقدمه الإعلامية آزاد عبدالباسط مع الحكم سليم بالخواص، تحليل الحالات التحكيمية في مباريات الجولة الثانية الثلاثة، التي أسفرت عن  فوز النصر على أبوسليم الأهلي طرابلس على الأهلي بنغازي وتعادل الهلال والاتحاد، وسجلت خلالها ستة أهداف.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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