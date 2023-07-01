شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الثانية من سداسي التتويج

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «ڤار استوديو» لقناة الوسط (WTV) الحالات التحكيمية لمواجهات اليوم السبت ضمن لمباريات الجولة الثانية من الدور السداسي للتتويج بلقب بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» 2023-2022 المقام في تونس.

ويعرض برنامج «ڤار استوديو»، الذي تقدمه الإعلامية آزاد عبدالباسط مع الحكم سليم بالخواص، تحليل الحالات التحكيمية في مباريات الجولة الثانية الثلاثة، التي أسفرت عن فوز النصر على أبوسليم الأهلي طرابلس على الأهلي بنغازي وتعادل الهلال والاتحاد، وسجلت خلالها ستة أهداف.

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- انتهت عبر قناة الوسط (WTV): مباراة الهلال والاتحاد في سداسي التتويج بـ«دورينا»

- انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في سداسي التتويج بـ«دورينا»

- انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والنصر في سداسي التتويج بـ«دورينا»