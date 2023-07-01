منتخب الطائرة ينهي معسكره الداخلي ويتجه إلى الجزائر استعدادا لدورة الألعاب العربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يستعد المنتخب الوطني الليبي الأول للكرة الطائرة، للسفر إلى الجزائر للمشاركة في دورة الألعاب العربية هناك في النسخة 15 من دورة الألعاب بداية من 5 يوليو االجاري.

كان المنتخب الوطني للكرة الطائرة قد أقام معسكرا داخليا في مدينة مصراتة تحت إشراف المدرب التونسي غازي قوبعة.

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ضمت قائمة المنتخب الوطني للكرة الطائرة كلا من: فؤاد المعروق وأحمد أبو لبابا ومصطفي الأشلم وعادل الفيتوري وأنس الوداني وعلي جنيفة ومحمد أبو لبابا ومحمد موسى محمد ومحمد قرواش وردود رويحة وعبدالرحمن أبوزريبة ومحمد الطويل.

الطاقم التدريبي ضم المدرب التونسي غازي قويعة والمساعد موسى علي والإداري محمد بن علي ومشرف معدات أشرف خليفة شعيب.

قائمة المنتخب الوطني الليبي الأول للكرة الطائرة. (فيسبوك)