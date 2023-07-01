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الليبي محمد الرقيعي «الطشة» هداف شاطئية أفريقيا بـ11 هدفا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 01 يوليو 2023, 03:34 مساء
الليبي محمد الرقيعي «الطشة» هداف شاطئية أفريقيا بـ11 هدفا
محمد الرقيعي «الطشة». (فيسبوك)
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تُوّج لاعب منتخب ليبيا لكرة القدم الشاطئية محمد الرقيعي «الطشة» بجائزة هداف دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية الثانية برصيد 11 هدفا، وجاء ثانيا السنغالي دايغن برصيد ثمانية أهداف، وثالثا الكيني ماربو برصيد سبعة أهداف.

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وجاء رابعًا السنغالي ماندوني برصيد ستة أهداف، وخامساً التنزاني جمعة برصيد ستة أهداف، وسادساً راؤول من السنغال برصيد خمسة أهداف، وسابعاً العبيدي من ليبيا برصيد خمسة أهداف، وثامناً داييتا من السنغال برصيد أربعة أهداف، والعباسي من المغرب تاسعاً برصيد أربعة أهداف، وعاشراً رتاس من المغرب بـأربعة أهداف.

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