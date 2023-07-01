شاهد.. المصراتي يستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام الإسباني بعد أنباء طلب أتلتيكو مدريد التعاقد معه

القاهرة - بوابة الوسط

استحوذ المدافع الدولي الليبي المعتصم المصراتي على اهتمام وسائل الإعلام الإسبانية، وكذلك البرتغالية، بعد أنباء متابعة الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، له.

وقد طلب سيميوني التعاقد مع المدافع الدولي الليبي المعتصم المصراتي، المحترف بصفوف سبورتنغ براغا البرتغالي، بعد أن وضعه ضمن أولوياته في الموسم الجديد، بهدف التعاقد معه، لدعم صفوف «الروخي بلانكوس».

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وكشفت وسائل إعلام إسبانية أن أتلتيكو مدريد بدأ، أمس الجمعة، رحلة التفاوض مع المصراتي وناديه، حيث يحاول نادي العاصمة الإسبانية التفاوض حول 20 مليون يورو، إلا أن إدارة نادي سبورتنغ براغا البرتغالي قررت فتح باب المزاد على المصراتي، بعد تهافت ومتابعة العديد من الأندية الإسبانية، وكذلك البرتغالية، له ولإمكاناته الفنية داخل المستطيل الأخضر.

وتفيد وسائل إعلام إسبانية بأن إدارة براغا تنوي الوصول بقيمة بيع اللاعب الليبي إلى 30 مليون يورو، وسط ترقب لموقف ورؤية خطوات أتلتيكو مدريد في هذا الاتجاه.