ليبيا تختتم دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية في تونس بعد الظهور في 5 ألعاب (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أسدل الستار، أمس الجمعة، على النسخة الثانية لدورة الألعاب الأفريقية الشاطئية، التي استضافتها مدينة الحمامات بتونس.

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وقد شاركت ليبيا في الدورة بـ5 ألعاب رياضية: كرة اليد الشاطئية وكرة القدم الشاطئية ورياضة الووشو والتجديف والسباحة.

وتوجت ليبيا خلال المشاركة بأربع قلائد، حيث حصل الرياضي مصعب عمر في رياضة الووشو على القلادة الفضية، وجرى حصد ثلاث قلائد برونزية عن طريق: محمد بكرة في رياضة التجديف، وعلي الدرسي في الووشو، ومنتخب ليبيا لكرة اليد الشاطئية.

تتويج ليبي في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية. (فيسبوك)

منافسات في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية. (فيسبوك)

منافسات في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية. (فيسبوك)

تتويج ليبي في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية. (فيسبوك)