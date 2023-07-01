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قريميدة عضوا بلجنة اختيار المدينة المنظمة لألعاب المتوسط الشاطئية العام 2027

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 01 يوليو 2023, 01:19 مساء
قريميدة عضوا بلجنة اختيار المدينة المنظمة لألعاب المتوسط الشاطئية العام 2027
محمد قريميدة. (أرشيفية : الإنترنت)
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كُلف مدير مكتب العلاقات الخارجية باللجنة الأوليمبية الليبية المهندس محمد قريميدة بعضوية لجنة التقييم لاختيار المدينة المستضيفة لألعاب البحر المتوسط الشاطئية 2027.

جاء ذلك في الاجتماع الخاص الذي عقده المكتب التنفيذي لاتحاد ألعاب البحر الأبيض المتوسط أخيرا.

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وينتظر أن يتنافس على شرف الإستضافة العام 2027 عدد من المدن المتوسطية التي لم يكشف عنها بعد.

يشغل المهندس محمد قريميدة منذ أكتوبر 2021 عضوية المكتب التنفيذي لاتحاد ألعاب المتوسط.

وقد شارك قريميدة في عديد الواجهات الدولية على المستوى العربي والأفريقي والدولي والمتوسطي.

خطاب تكليف محمد قريميدة. (فيسبوك)
خطاب تكليف محمد قريميدة. (فيسبوك)
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