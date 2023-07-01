سنغالي وبرتغالي وروماني لصافرة مواجهات الجولة الثانية بدوري التتويج السداسي الليبي (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم قائمة بأطقم التحكيم الأجنبية للجولة الثانية من دوري التتويج السداسي لكرة القدم، التي ستنطلق اليوم السبت على ملاعب سوسة وصفاقس والمنستير في تونس.

يقود الحكم السنغالي ماجيتي نداي مباراة أبوسليم والنصر التي تقام على ملعب سوسة في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت ليبيا.

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بينما يقود الحكم البرتغالي فابيو فيريسمو «كلاسيكو ليبيا» الذي سيجمع الأهليين طرابلس وبنغازي على ملعب صفاقس في تمام الثامنة مساء.

وفي ملعب المنستير، يقود الحكم الروماني بيترسكو رادوي مباراة الاتحاد والهلال في تمام العاشرة بتوقيت ليبيا.

وقد أسفرت نتائج الجولة الأولى عن فوز الأهلي بنغازي على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، والتعادل السلبي بين أبوسليم والهلال، وفوز الأهلي طرابلس على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ترتيب فرق السداسي قبل الجولة الثانية

الأهلي طرابلس في الصدراة موقتا برصيد ثلاث نقاط، والأهلي بنغازي ثانيا برصيد ثلاث نقاط، ونقطة لكل من الهلال وأبوسليم، والاتحاد والنصر دون نقاط.

السنغالي ماجيتي نداي. (فيسبوك)

الروماني بيترسكو رادوي. (إنترنت)