ليبيا تتوج بأربع ميداليات في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

توجت ليبيا بـ4 ميداليات في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية بمدينة الحمامات التونسية: ميداليتين في منافسات الكونغ فو (الووشو)، وهما فضية للاعب مصعب عياد وزن 80 كلغ، وبرونزية لعلي الدرسي في وزن 90 كلغ، وبرونزية في التجديف للاعب محمد بكرة، وبرونزية لمنتخب كرة اليد الشاطئية.

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وفي سباحة المياه المفتوحة (رجال)، كانت مشاركة ليبيا بالسباحين عزالدين قطاط الذي أحرز المركز السابع في الترتيب، وعوض المجبري الذي لم يُكمل السباق.

الترتيب العام

- الجزائر (15 ذهب - 7 فضة - 12 برونز)

- تونس (13 ذهب - 12 فضة - 14 برونز)

- المغرب (8 ذهب - 10 فضة - 3 برونز)

- نيجيريا (6 ذهب - 3 فضة - 3 برونز)

- السنغال (5 ذهب - 4 فضة - 5 برونز)

جاءت ليبيا في الترتيب الـ14 بواحدة فضية و3 برونزيات.

منافسات في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية. (فيسبوك)

منافسات في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية. (فيسبوك)

تتويج ليبي في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية. (فيسبوك)