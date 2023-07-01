«أبوسليم × النصر» و«الأهلي طرابلس × الأهلي بنغازي» و«الهلال × الاتحاد» في دوري التتويج.. السبت

القاهرة - بوابة الوسط

تجرى، اليوم السبت، جولة جديدة مهمة في مشوار مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عبر مباريات الأسبوع الثاني ضمن المرحلة الثانية للمسابقة الكبرى، المعروفة بدوري التتويج السداسي للموسم الرياضي 2022-2023، المقام في تونس.

أبوسليم × النصر

يلتقي في بداية منافسات، اليوم السبت، أبوسليم والنصر في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت ليبيا على ملعب سوسة، حسب جدول مسابقة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم.

يدخل أبوسليم مواجهة اليوم وهو متسلح بنقطة من تعادل في الجولة الأولى أمام الهلال، بينما خسر النصر أمام الأهلي طرابلس في الجولة الأولى 1-3، ليواجه أبوسليم دون نقاط، في انتظار تحسين الموقف.

- الأهلي طرابلس يفوز على النصر بثلاثية في دور سداسي التتويج

- التعادل السلبي يحكم مواجهة الهلال وأبوسليم في ثاني مواجهات دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

- بعشرة لاعبين.. الأهلي بنغازي يفوز على الاتحاد في أولى مباريات الدور السداسي

الأهلي طرابلس × الأهلي بنغازي

في تمام الثامنة بتوقيت ليبيا، وعلى ملعب صفاقس، يواجه الأهلي طرابلس الأهلي بنغازي في قمة مبكرة، ضمن الجولة الثانية من دوري التتويج السداسي.

بخلاف الرصيد التاريخي للفريقين، فهما الوحيدان الفائزان من الجولة الأولى، حيث فاز الأهلي طرابلس على النصر بثلاثية، والأهلي بنغازي تخطى حامل اللقب الاتحاد بالفوز عليه 2-1، وكلا الفريقان يُمني النفس برصيد الست نقاط.