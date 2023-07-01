ليبيا تتوج بـ22 ميدالية في الأوليمبياد العالمي الخاص (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

توج أبطال ليبيا من ذوي الهمم بـ22 ميدالية متنوعة: 7 ذهبية و6 فضية و9 برونزية في النسخة الـ16 لدورة الألعاب العالمية للأوليمبياد الخاص، التي استضافتها العاصمة الألمانية برلين، وشهدت مشاركة 7000 رياضي مثلوا 170 بلدا.

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جاءت الميداليات عن طريق اللاعبين: يوسف يامن (ذهبية البوتشي)، وذهبية المتسابق طه مفتاح في سباق 100م، وتوجت راضية إبراهيم بميداليتين ذهبيتين في سباقي الدراجات 500 م و1 كلم، وتوج معاذ الكرغلي بذهبية البولينغ، وتوج عقيلة المبروك بذهبية الدراجات 10 كلم وفضية 5 كلم.

الزوي يتفوق في رفع الأثقال

توج منصف الزوي في رفع الأثقال بميدالية ذهبية وثلاث برونزيات، وتوج حازم موسى بفضية سباق 1500م جري، ومرام بن عيسى بفضية سباحة الظهر 25 مترا، وأحمد كعيبر بفضية الريشة الطائرة، وتوج اللاعبان عبد الرؤوف زايد وأحمد كعبير بفضية زوجي الريشة الطائرة.

وتوج اللاعبان معاذ الكرغلي وماجد خليل ببرونزية زوجي البولينغ، وتوجت منى الزاوي في رفع الأثقال بميدالية وثلاث برونزيات، وتوج عمرهروس ببرونزية سباحة الظهر 25 مترا، وتوجت السباحة ريحان بن جليل ببرونزية سباق 100م متنوع.

استقبال حكومي للابطال

حظى الوفد الليبي المشارك في الدورة باستقبال رفيع المستوى من قِبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني. وعبر رئيس الحكومة، في اللقاء، عن سعادته بإلانجازات التي حققها أبطال الهمم، وتمثيلهم ليبيا بمستوى لائق في الدورة العالمية. كما حملت السباحة الليبية ريحان بن جليل شعلة افتتاح دورة الأوليمبياد الخاص.

أبطال ليبيا من ذوي الهمم. (الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر فيسبوك)

الدبيبة يستقبل أبطال ليبيا من ذوي الهمم. (الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر فيسبوك)