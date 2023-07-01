ملوس يترأس وفد ليبيا في دورة الألعاب العربية بالجزائر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

وصل إلى الجزائر الوفد الإداري المشرف على المشاركة الليبية في الدورة العربية للألعاب الرياضية، التي ستقام خلال الفترة من 5 حتى 15 يوليو الجاري.

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الوفد برئاسة دكتور عبدالرزاق ملوس، ويضم نائبه علي صابر، وإداري عام الوفد محمود الطويل، والمسؤول المالي صالح المزوغي، والإداريين عادل قريش وجمال الرعيض.

وستشارك ليبيا في المحفل العربي بـ49 رياضيا يمثّلون 12 لعبة رياضية: ألعاب القوى، ورفع الأثقال، والجودو، والكاراتيه، والملاكمة، والمبارزة، والكرة الحديدية، وكرة الطاولة، والشطرنج، وثلاثيات كرة السلة، والكرة الطائرة، والسباحة.

ليبيا ستشارك أيضا في الألعاب البارالمبية في الدورة بلعبتي ألعاب القوى وكرة السلة على الكراسي.