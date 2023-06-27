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شاهد.. حديث ثلاثي عبر «Wtv» لنجوم منتخب ليبيا لكرة اليد الشاطئية بعد إحراز «برونزية أفريقيا»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 يونيو 2023, 12:51 مساء
شاهد.. حديث ثلاثي عبر «Wtv» لنجوم منتخب ليبيا لكرة اليد الشاطئية بعد إحراز «برونزية أفريقيا»
أبطال منتخب ليبيا لكرة اليد الشاطئية يتحدثون إلى قناة الوسط «Wtv». (صورة مثبتة من الفيديو)
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تحدث أبطال منتخب ليبيا لكرة اليد الشاطئية إلى قناة الوسط «Wtv»، بعد تحقيقهم القلادة البرونزية في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية الثانية بتونس.

وأهدى نجوم المنتخب الليبي لكرة اليد الانتصار والميدالية إلى أسرة اللعبة وإلى الشعب الليبي، مؤكدين مواصلة العمل بجدية نحو البطولات المقبلة، من أجل إسعاد الجماهير الرياضية في البلاد، وإثبات أن ليبيا بها كرة يد قوية.

أحرز منتخب ليبيا لكرة اليد الشاطئية الميدالية البرونزية في لقائه أمام منتخب الجزائر والذي انتهى بفوز منتخب ليبيا بالمركز الثالث والقلادة البرونزية.

المنتخب الليبي لكرة اليد الشاطئية يواجه مالي وزامبيا في يوم واحد

وحقق المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية أول فوز له في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية المقامة بمدينة الحمامات بتونس على حساب منتخب مالي بنتيجة شوطين دون رد، حيث تغلب المنتخب الليبي على المنتخب المالي بنتيجة 14-8 و16-8.

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