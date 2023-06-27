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فوز وتعادل في دوري الدرجة الأولى.. صدارة للقرضابية وملاحقة للنهضة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 27 يونيو 2023, 11:13 صباحا
فوز وتعادل في دوري الدرجة الأولى.. صدارة للقرضابية وملاحقة للنهضة
فريق الهلال لكرة القدم. (فيسبوك)
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جرت أمس الإثنين مبارتان في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم لفرق المجموعة الأولى، انتهيتا بتعادل الشرارة والمهدية بهدف لهدف 1-1، وفوز الهلال على المهاري بثلاثة أهداف مقابل هدف 3-1.

- فوز الترسانة والمستقبل و3 تعادلات في دوري الدرجة الأولى الليبي

الترتيب بعد الجولة 8
الصدارة للقرضابية بـ15 نقطة، وأقرب الملاحقين النهضة 14، والشرارة 11، والهلال سبها 11، والمهدية 10، والمهاري 5.

مباريات الجولة التاسعة
الخميس 6 يوليو المقبل تُجرى مبارتان في الجولة التاسعة من المنافسات، على ملعب سبها البلدي القرضابية يلتقي الهلال، وعلى ملعب نادي الوفاء بأوباري المهاري يستضيف الشرارة، والجمعة 7 يوليو يلتقي على الملعب البلدي سبها النهضة مع المهدية.

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