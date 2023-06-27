فوز وتعادل في دوري الدرجة الأولى.. صدارة للقرضابية وملاحقة للنهضة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الإثنين مبارتان في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم لفرق المجموعة الأولى، انتهيتا بتعادل الشرارة والمهدية بهدف لهدف 1-1، وفوز الهلال على المهاري بثلاثة أهداف مقابل هدف 3-1.

- فوز الترسانة والمستقبل و3 تعادلات في دوري الدرجة الأولى الليبي

الترتيب بعد الجولة 8

الصدارة للقرضابية بـ15 نقطة، وأقرب الملاحقين النهضة 14، والشرارة 11، والهلال سبها 11، والمهدية 10، والمهاري 5.