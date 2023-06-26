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شاهد: ليبيا تختتم دورة الألعاب الخاصة في برلين بـ22 ميدالية متنوعة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 يونيو 2023, 07:41 مساء
شاهد: ليبيا تختتم دورة الألعاب الخاصة في برلين بـ22 ميدالية متنوعة
مجموع ميداليات ليبيا في الأوليمبياد الخاص. (صفحة الأوليمبياد الخاص الليبي عبر فيسبوك)
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اختتمت، أمس الأحد، دورة الألعاب العالمية الصيفية، المقامة في العاصمة الألمانية، وسط مشاركة ليبيا قوية من أبطال ذوي الهمم، ومنافسة عالمية من سبعة آلاف رياضي يمثلون 190 دولة.

حصدت ليبيا 22 ميدالية متنوعة، بواقع سبع ميداليات ذهبية، وست فضية، وتسع برونزية، وكان آخر تتويج من نصيب السباحة مرام بن عيسى بالميدالية الفضية في سباق 25 مترا (ظهر)، وسط منافسة قوية ضمت ثماني سباحات من أنحاء العالم، حسب صفحة الأوليمبياد الخاص الليبي عبر «فيسبوك».

من جهته، حرص سفير ليبيا لدى ألمانيا الاتحادية دكتور جمال برق، على الاجتماع مع وفد الأوليمبياد الخاص الليبي، معبرًا عن إشادته بالنتائج المفرحة التي جرى تحقيقها في الألعاب العالمية الصيفية للأوليمبياد الخاص في برلين 2023.

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وشارك الرياضيون الليبيون في ثماني ألعاب رياضية: ألعاب القوى والسباحة ورفع الأثقال وتنس الطاولة والدراجات والريشة الطائرة والبولينج والبوتشي.

من بين الميداليات الليبية في المنافسات قلادة ذهبية وثلاث قلادات برونزية عبر البطل منصف الزوي في رفع الأثقال، كما حقق البطل الليبي معاذ الكرغلي الميدالية الذهبية في مسابقة الفردي برياضة البولينج ضمن الألعاب العالمية الصيفية.

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