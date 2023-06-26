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شاهد عبر «Wtv».. كواليس فرحة فوز الأهلي بنغازي على الاتحاد في افتتاح سداسي «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 يونيو 2023, 05:39 مساء
شاهد عبر «Wtv».. كواليس فرحة فوز الأهلي بنغازي على الاتحاد في افتتاح سداسي «دورينا»
فرحة فوز الأهلي بنغازي على الاتحاد. (صورة مثبتة من الفيديو)
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حرصت قناة الوسط «Wtv» على رصد كواليس فرحة فوز لاعبي الأهلي بنغازي على الاتحاد في الجولة الأولى من دوري التتويج السداسي الليبي لكرة القدم «دورينا» المقام في تونس.

فاز الأهلي بنغازي على الاتحاد بهدفين مقابل هدف في ملعب سوسة، واستطاع هداف الدوري أحمد كرواع بـ12 هدفاً تسجيل الثنائية في شباك الاتحاد، وقلص الفارق البديل أنس المصراتي للاتحاد بتسجيل هدف في الشوط الثاني، ليضمن الأهلي ثلاثة نقاط في بداية مشوار السداسي.

انطلقت أمس الأحد منافسات الجولة الأولى من دوري سداسي التتويج الليبي لكرة القدم «دورينا» في تونس، وأسفرت المباريات الثلاثة عن تسجيل سبعة أهداف، بعد خسارة النصر والاتحاد وفوز الأهليين والتعادل السلبي بين الهلال وأبوسليم.

الكاديكي وأيوب وسراج في استديوهات تعليق «Wtv» لضربة بداية سداسي «دورينا» (صور)

مباريات الجولة الثانية
تنطلق السبت المقبل الجولة الثانية، ويلتقي أبوسليم مع النصر بملعب سوسة الساعة الخامسة والنصف، والأهلي طرابلس مع الأهلي بنغازي بملعب صفاقس في تمام الساعة الثامنة، والاتحاد مع الهلال بملعب سوسة الساعة العاشرة.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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