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شاهد.. الترهوني لـ«Wtv»: أظهرنا شخصية قوية أمام الاتحاد المتمرس على البطولات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 يونيو 2023, 04:23 مساء
شاهد.. الترهوني لـ«Wtv»: أظهرنا شخصية قوية أمام الاتحاد المتمرس على البطولات
الترهوني يتحدث إلى قناة الوسط «Wtv». (صورة مثبتة من الفيديو)
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أجرت قناة الوسط «Wtv» لقاء مع الجناح الدولي بنادي الأهلي بنغازي محمد الترهوني عقب الفوز على الاتحاد بملعب سوسة بهدفين مقابل هدف، في أولى مباريات دوري التتويج السداسي بمسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» المقام بتونس.

انطلقت أمس الأحد منافسات الجولة الأولى من دوري سداسي التتويج الليبي لكرة القدم «دورينا» في تونس، وأسفرت المباريات الثلاثة عن تسجيل 7 أهداف، بعد خسارة النصر والاتحاد وفوز الأهليين والتعادل السلبي بين الهلال وأبوسليم.

وقال الترهوني في تصريحات عبر قناة الوسط «Wtv» عقب المباراة: «حققنا ثلاث نقاط في بداية مشوار دوري التتويج أمام فريق قوي ومتمرس على البطولة، فريق الاتحاد كبير، أظهرنا شخصية قوية أمام فريق بطولي بحجم نادي الاتحاد، واستحقينا الانتصار».

واستطاع هداف الدوري أحمد كرواع بـ12 هدفا تسجيل الثنائية في شباك الاتحاد، وقلص الفارق البديل أنس المصراتي للاتحاد بتسجيل هدف في الشوط الثاني، ليضمن الأهلي ثلاث نقاط في بداية مشوار السداسي.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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