شاهد.. مدرب الهلال لـ«Wtv»: أضعنا فرصتين في غاية السهولة أمام أبوسليم

القاهرة - بوابة الوسط

تحدث المصري محمد عودة المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الهلال إلى قناة الوسط «Wtv»، عقب التعادل السلبي مع أبوسليم في افتتاح دوري التتويج السداسي من «دورينا» المقام في تونس.

وقال عودة في تصريحات عبر قناة الوسط «Wtv» عقب المباراة، «نجحنا في قراءة فريق أبوسليم بشكل جيد، وأضعنا أمام المرمى فرصتين في غاية السهولة، كان بالإمكان تحقيق الفوز على فريق قوي قدّم مستوى رائعًا في منافسات الدوري قبل التأهل إلى دوري التتويج».

وأضاف عودة قائلًا في حديثه إلى قناة الوسط «Wtv»: «تحقيق نقطة واحدة، أمر مقبول، والقادم صعب جدا هناك مواجهات أمام الاتحاد والأهلي بنغازي والأهلي طرابلس».

تعادل سلبيا في ملعب رداس الهلال وأبوسليم، وأضاع مهاجمو الهلال فرصتين خلال المباراة، وشهدت المباراة خروج مهاجم فريق أبوسليم المعتصم أبوشناف مصابا.

قاد المباراة الحكم الوطني معتز الشلماني، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، ويحصد كل فريق نقطة في رصيده.