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شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس عبر «Wtv»: كنا نطمح في زيادة الأهداف أمام النصر والقادم أصعب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 يونيو 2023, 03:16 مساء
شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس عبر «Wtv»: كنا نطمح في زيادة الأهداف أمام النصر والقادم أصعب
مدرب الأهلي طرابلس طارق جرايا يتحدث إلى قناة الوسط «Wtv». (صورة مثبتة من الفيديو)
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أكد المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي طرابلس التونسي طارق جرايا، أن المنافسة ما زالت قائمة في دوري التتويج السداسي من «دورينا» المقام في تونس.

وقال جرايا في تصريحات عبر قناة الوسط «Wtv» عقب المباراة، «كنا نريد زيادة غلة الأهداف بتسجيل الهدف الرابع والخامس، لكن الحمد لله على الفوز، لعبنا مباراة ضمن خمس جولات قوية منتظرة من أجل التتويج».

وشهد ملعب المنستير قمة بين الأهلي طرابلس والنصر، وفاز فيها الأهلي طرابلس بنتيجة (3-1)، جاء الهدف الأول عن طريق المدافع مأب شكري، والهدف الثاني من قذيفة صاروخية عبر المحترف النيجيري إيبوكا، والهدف الثالث من خطأ لحارس استطاع صانع الألعاب عبدالله العرفي من استثمارها بتسجيل الهدف الثالث.

هدف النصر الوحيد جاء برأسية محمد اشكربه في الشوط الأول، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي طرابلس بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الأهلي طرابلس ظفر بثلاثة نقاط ثمينة، جعلته متصدر الترتيب موقتاً بفارق الأهداف عن الأهلي بنغازي الذي حل في الترتيب الثاني، والهلال وأبوسليم في ترتيب الثالث والرابع، والاتحاد والنصر في الترتيب الخامس والسادس.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
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