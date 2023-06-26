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«بوابة الوسط» تستعرض مسيرة الجولة الأولى من «دورينا» بـ7 أهداف

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 26 يونيو 2023, 02:01 مساء
«بوابة الوسط» تستعرض مسيرة الجولة الأولى من «دورينا» بـ7 أهداف
مباراة الأهلي بنغازي والاتحاد في سداسي التتويج. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)
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انطلقت أمس الأحد منافسات الجولة الأولى من دوري سداسي التتويج الليبي لكرة القدم «دورينا» في تونس، وأسفرت المباريات الثلاثة عن تسجيل 7 أهداف، بعد خسارة النصر والاتحاد وفوز الأهليان والتعادل السلبي بين الهلال وأبوسليم.

الأهلي بنغازي يحصد ثلاثة نقاط
المباراة الأولى جمعت الأهلي بنغازي والاتحاد بملعب سوسة، انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، واستطاع هداف الدوري أحمد كرواع بـ12 هدفا تسجيل الثنائية في شباك الاتحاد، وقلص الفارق البديل أنس المصراتي للاتحاد بتسجيل هدف في الشوط الثاني، ليضمن الأهلي ثلاثة نقاط في بداية مشوار السداسي.

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أبوسليم يفرض التعادل على الهلال
في ملعب رداس انتهت مباراة الهلال وأبوسليم بالتعادل السلبي، وأضاع مهاجمو الهلال فرصتين خلال المباراة، وشهدت المباراة خروج مهاجم فريق أبوسليم المعتصم أبوشناف مصابا.

قاد المباراة الحكم الوطني معتز الشلماني، لتنتهي المباراة بالتعادل لسلبي وليحصد كل فريق نقطة في رصيده.

الأهلي طرابلس يحرز ثلاثية في شباك النصر
ملعب المنستير شهد قمة بين الأهلي طرابلس والنصر، كما شهدت المباراة تسجيل أربع أهداف، ثلاثة للأهلي طرابلس وهدف للنصر.

جاء هدف الأهلي طرابلس الأول عن طريق مدافعه مأب شكري، والهدف الثاني من قذيفة صاروخية عبر المحترف النيجيري إيبوكا، والهدف الثالث من خطاء لحارس استطاع صانع الألعاب عبدالله العرفي من استثمارها بتسجيل الهدف الثالث.

هدف النصر الوحيد جاء برأسية محمد اشكربه في الشوط الأول، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي طرابلس بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الأهلي طرابلس ظفر بثلاثة نقاط ثمينة جعلته متصدر الترتيب موقتا بفارق الأهداف عن الأهلي بنغازي الذي حل في الترتيب الثاني والهلال وأبوسليم في ترتيب الثالث والرابع والاتحاد والنصر في الترتيب الخامس والسادس.

مباريات الجولة الثانية
تنطلق السبت المقبل الجولة الثانية، ويلتقي أبوسليم مع النصر بملعب سوسة الساعة الخامسة والنصف، والأهلي طرابلس مع الأهلي بنغازي بملعب صفاقس في تمام الساعة الثامنة، والاتحاد مع الهلال بملعب سوسة الساعة العاشرة.

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