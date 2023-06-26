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القرضابية يسترد صدارة دوري الدرجة الأولى.. و«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل النتائج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 26 يونيو 2023, 01:30 مساء
القرضابية يسترد صدارة دوري الدرجة الأولى.. و«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل النتائج
فريق كرة القدم بنادي القرضابية. (فيسبوك)
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انتهى ديربي الجنوب أمس الأحد على أرضية الملعب البلدي بسبها، ضمن الجولة الثامنة لمسابقة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بفوز القرضابية على النهضة بنتيجة هدفين لصفر 2-0، وبهذا الفوز استعاد القرضابية صدارة المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، وبقى النهضة بنقاطه الـ13 السابقة.

اليوم الإثنين تستكمل مباريات الجولة الثامنة بمباراتين، على ملعب نادي الوفاء بأوباري الهلال سبها بـ8 نقاط يحل ضيفا على المهاري آخر المجموعة بـ5 نقاط، وعلى أرضية الملعب البلدي سبها يقام لقاء الشرارة بـ10 نقاط مع المهدية بـ9 نقاط.

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منافسات المجموعة الثالثة
في المجموعة الثالثة جرت أمس الأحد أربع مباريات، انتهت بفوز المنار على الوفاق أجدابيا 1-0، والمروج على الأفريقي 1-0، وتعادل البرانس وخالد بن الوليد 1-1، والأندلس مع الوحدة بنغازي 2-2، وعلى ملعب بنينا تقام مباراة السواعد والطيران.

الترتيب بعد الجولة 16
المروج في الصدارة بـ30 نقطة، وبفارق الأهداف يأتي البرانس ثانيا بـ30، والوفاق أجدابيا 25، والأندلس 24، والمنار 24، والأفريقي 23، والطيران 21، وخليج سرت 16، والسواعد 15، وخالد بن الوليد 13، والوحدة بنغازي 12.

5 مباريات في المجموعة الرابعة
في المجموعة الرابعة جرت أمس الأحد خمس مباريات انتهت بفوز النصر زليتن على الظهرة 2-0، والجمارك على الشرطة 3-1، والطلائع على الوحدة 1-0، والشموع على الملعب الليبي 1-0، والجزيرة على الشروق 1-0.

الملعب الليبي في الصدارة
الصدارة للملعب الليبي بـ32 نقطة، وأقرب الملاحقين الجزيرة 30، والنصر 28، والشموع 27، والوحدة 21، والشرطة 19، والظهرة 17، والطلائع 17، والبروق 13، والجمارك 11.

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