شاهد.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الأهلي طرابلس والنصر في دور السداسي

القاهرة - بوابة الوسط

تنقل قناة الوسط «Wtv» مباراة الأهلي طرابلس والنصر التي تقام في العاشرة من مساء اليوم بالمنستير في تونس، في ثالث مباريات الجولة الأولى من منافسات الدور السداسي للتتويج بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم.



وقد اختارت قناة الوسط «Wtv» المعلق الرياضي سراج سالم للتعليق على المباراة، بينما يديرها تحكيميًا الحكم الصربي نوفاك سيموفيتش.

- لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط.. اضغط هنا

- لمشاهدة صفحة الوسط بـ«فيسبوك».. اضغط هنا

سيخوض الفريقان لقاء الليلة وهما يعلمان ما أسفرت عنه أول مبارتين في الجولة الأولى من دور السداسي للتتويج بلقب «دورينا»، خاصة فوز الأهلي بنغازي على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، وهي النتيجة التي ستترك أثرها على نتائج بقية المباريات في دور السداسي للتتويج بلقب «دورينا».

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7