  • Alwasat News
Atwasat

انتهت.. عبر قناة الوسط (WTV): مباراة الهلال وأبوسليم في سداسي التتويج

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 يونيو 2023, 05:21 مساء
انتهت.. عبر قناة الوسط (WTV): مباراة الهلال وأبوسليم في سداسي التتويج
لقطة من مباراة الهلال وأبوسليم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور سداسي التتويج بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا»، 25 يونيو 2023. (قناة الوسط)
alwasat radio

نقلت قناة الوسط (WTV) مباراة الهلال وأبوسليم التي أقيمت في الثامنة من مساء اليوم الأحد باستاد رادس في تونس، في ثاني مباريات الجولة الأولى من منافسات الدور السداسي للتتويج بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم.

سيسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز لكي يكون خير معين لهما على استكمال رحلة البحث عن لقب الدوري الممتاز، خاصة أن هناك مواجهات قوية بانتظارهما في الجولات المقبلة من منافسات الدور السداسي للتتويج بلقب «دورينا».

ويقام الدور السداسي في تونس بمشاركة ستة أندية هي: الاتحاد والأهلي بنغازي والأهلي طرابلس والنصر والهلال وأبوسليم.

- لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط.. اضغط هنا
- لمشاهدة صفحة الوسط بـ«فيسبوك».. اضغط هنا

وتأمل الفرق الستة أن تتمكن من التتويج بلقب الدوري الممتاز، إلا أن المنافسة لن تكون سهلة نظرًا لتقارب المستويات ورغبة الجميع في الفوز باللقب.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لأول مرة في مصر: إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز ضد المرأة

لأول مرة في مصر: إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز ضد المرأة
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي بالدور السداسي

انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي بالدور السداسي
«تجارب أدبية» تحتفي بالكاتب عمر الككلي في الإسكندرية

«تجارب أدبية» تحتفي بالكاتب عمر الككلي في الإسكندرية
شاهد التغطية الخاصة: رباعي محللي قناة الوسط (WTV) في بداية انطلاق دوري «التتويج السداسي»

شاهد التغطية الخاصة: رباعي محللي قناة الوسط (WTV) في بداية انطلاق دوري «التتويج ...
الكاديكي وأيوب وسراج في استديوهات تعليق «Wtv» لضربة بداية سداسي «دورينا» (صور)

الكاديكي وأيوب وسراج في استديوهات تعليق «Wtv» لضربة بداية سداسي «دورينا» (صور)
«إنستغرام» يطرح خاصية جديدة لمنافسة «تيك توك»

«إنستغرام» يطرح خاصية جديدة لمنافسة «تيك توك»
مواعيد الجولة الأولى لدوري التتويج السداسي بـ«دورينا» عبر قناة الوسط «Wtv»

مواعيد الجولة الأولى لدوري التتويج السداسي بـ«دورينا» عبر قناة الوسط «Wtv»
كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر

كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر
قناة الوسط «Wtv» في قلب حدث انطلاق دوري التتويج السداسي.. اليوم

قناة الوسط «Wtv» في قلب حدث انطلاق دوري التتويج السداسي.. اليوم
حكم سنغالي وليبي وصربي في افتتاح دوري التتويج السداسي.. الأحد

حكم سنغالي وليبي وصربي في افتتاح دوري التتويج السداسي.. الأحد
دراسة تكشف: الأزمات القلبية أكثر شيوعاً في هذا اليوم من الأسبوع

دراسة تكشف: الأزمات القلبية أكثر شيوعاً في هذا اليوم من الأسبوع
مديرية أمن بنغازي تبدأ توزيع الأضاحي على أسر الشهداء

مديرية أمن بنغازي تبدأ توزيع الأضاحي على أسر الشهداء
نهاية خاطفة لـ«أخطر» أزمة أمنية في روسيا»

نهاية خاطفة لـ«أخطر» أزمة أمنية في روسيا»
منتخب كرة اليد الشاطئية يفوز على مالي بدورة الألعاب الأفريقية

منتخب كرة اليد الشاطئية يفوز على مالي بدورة الألعاب الأفريقية
شاهد: سعد الفلاح يفوز على الفرنسي جيرارد بالضربة القاضية الفنية ضمن بطولة «IBO»

شاهد: سعد الفلاح يفوز على الفرنسي جيرارد بالضربة القاضية الفنية ضمن بطولة «IBO»
(صور).. الجودو الليبي يحرز البرونز في بطولة أفريقيا

(صور).. الجودو الليبي يحرز البرونز في بطولة أفريقيا
هل تودع ألمانيا سنوات الرخاء الاقتصادي؟

هل تودع ألمانيا سنوات الرخاء الاقتصادي؟
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل النزال المرتقب بين الليبي سعد الفلاح والفرنسي جيرارد

انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل النزال المرتقب بين الليبي سعد الفلاح والفرنسي ...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الكاديكي وأيوب وسراج في استديوهات تعليق «Wtv» لضربة بداية سداسي «دورينا» (صور)
الكاديكي وأيوب وسراج في استديوهات تعليق «Wtv» لضربة بداية سداسي ...
شاهد التغطية الخاصة: رباعي محللي قناة الوسط (WTV) في بداية انطلاق دوري «التتويج السداسي»
شاهد التغطية الخاصة: رباعي محللي قناة الوسط (WTV) في بداية انطلاق...
المنتخب الوطني لشباب كرة اليد يخسر من بولندا في بطولة العالم
المنتخب الوطني لشباب كرة اليد يخسر من بولندا في بطولة العالم
انتخاب اللجنة الإدراية والجمعية العمومية لنادي الشروق
انتخاب اللجنة الإدراية والجمعية العمومية لنادي الشروق
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي بالدور السداسي
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آه يا راسي من الدوري السداسي
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آه يا راسي من الدوري ......
منتخب شباب اليد يتلقى الخسارة الثانية في مونديال اليد أمام الجزائر
منتخب شباب اليد يتلقى الخسارة الثانية في مونديال اليد أمام ......
القضاء الليبي يصدر حكما نهائيا ببطلان انتخابات اتحاد الكرة
القضاء الليبي يصدر حكما نهائيا ببطلان انتخابات اتحاد الكرة...
ليبيا تلتقي السعودية صاحبة الصدارة في كأس العرب لكرة الصالات (صور)
ليبيا تلتقي السعودية صاحبة الصدارة في كأس العرب لكرة الصالات......
المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يودع كأس العرب بالخسارة من المغرب في نصف النهائي
المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يودع كأس العرب ......
المزيد
شاهد.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الأهلي طرابلس والنصر في دور السداسي
شاهد.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الأهلي طرابلس والنصر في ......
بعشرة لاعبين.. الأهلي بنغازي يفوز على الاتحاد في أولى مباريات الدور السداسي
بعشرة لاعبين.. الأهلي بنغازي يفوز على الاتحاد في أولى ......
انتهت.. عبر قناة الوسط (WTV): مباراة الهلال وأبوسليم في سداسي التتويج
انتهت.. عبر قناة الوسط (WTV): مباراة الهلال وأبوسليم في ......
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي بالدور السداسي
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي ......
انتخاب اللجنة الإدراية والجمعية العمومية لنادي الشروق
انتخاب اللجنة الإدراية والجمعية العمومية لنادي الشروق...
المزيد