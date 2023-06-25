انتهت.. عبر قناة الوسط (WTV): مباراة الهلال وأبوسليم في سداسي التتويج

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت قناة الوسط (WTV) مباراة الهلال وأبوسليم التي أقيمت في الثامنة من مساء اليوم الأحد باستاد رادس في تونس، في ثاني مباريات الجولة الأولى من منافسات الدور السداسي للتتويج بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم.

سيسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز لكي يكون خير معين لهما على استكمال رحلة البحث عن لقب الدوري الممتاز، خاصة أن هناك مواجهات قوية بانتظارهما في الجولات المقبلة من منافسات الدور السداسي للتتويج بلقب «دورينا».

ويقام الدور السداسي في تونس بمشاركة ستة أندية هي: الاتحاد والأهلي بنغازي والأهلي طرابلس والنصر والهلال وأبوسليم.

- لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط.. اضغط هنا

- لمشاهدة صفحة الوسط بـ«فيسبوك».. اضغط هنا

وتأمل الفرق الستة أن تتمكن من التتويج بلقب الدوري الممتاز، إلا أن المنافسة لن تكون سهلة نظرًا لتقارب المستويات ورغبة الجميع في الفوز باللقب.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7