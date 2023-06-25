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انتخاب اللجنة الإدراية والجمعية العمومية لنادي الشروق

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الأحد 25 يونيو 2023, 04:26 مساء
انتخاب اللجنة الإدراية والجمعية العمومية لنادي الشروق
انتخابات نادي الشروق الرياضي (الإنترنت)
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شهدت مدينة بني وليد انتخاب اللجنة الإدراية والجمعية العمومية لنادي الشروق الرياضي.

انتخابات على قائمة واحدة
جرى الاقتراع على قائمة واحدة، حيث أشرفت على العملية الانتخابية اللجنة المكلفة من مكتب الرياضة الخمس برئاسة عبدالباسط كريفة، وعضوية خالد أبوطبل وخالد الدروقي.

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جاءت نتائج العملية الانتخابية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على النحو الآتي: عثمان المبروك الجمل رئيسًا لمجلس الإدارة، محمد صالح الشرع نائبًا للرئيس، توفيق الشارف الشرع أمين الصندوق، محمد لامين الرعوبي عضوًا قانونيًا، محمد عيدالله اشنيشح عضوًا، خالد عبدالرحمن عبدالسلام عضوًا، ذياب ثامر المبروك عضوًا.

أما انتخابات الجمعية العمومية فقد أسفرت عن فوز مفتاح الفيتوري بمنصب رئيس الجمعية العمومية للنادي، مفتاح عمران عضوًا، وصلاح الثومي عضوًا ثانيًا.
 

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