المنتخب الوطني لشباب كرة اليد يخسر من بولندا في بطولة العالم

القاهرة - بوابة الوسط

تلقى المنتخب الوطني لشباب كرة اليد، اليوم الأحد، هزيمة جديدة خلال مشاركته في بطولة العالم للشباب المقامة في اليونان وألمانيا.

مجموعة صعبة للمنتخب الوطني لشباب كرة اليد

خسر المنتخب الوطني لشباب كرة اليد أمام نظيره البولندي بنتيجة 17-37 في بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد لتحديد المراكز من السابع عشر إلى الثاني والثلاثين.

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وينافس المنتخب الوطني لشباب كرة اليد ضمن منتخبات المجموعة الأولى لتحديد المراكز من السابع عشر إلى الثاني والثلاثين. وتضم المجموعة أيضًا منتخبات الجزائر وبولندا والولايات المتحدة الأميركية.

ووفقًا لجدول مباريات المجموعة، فإنه من المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني لشباب كرة اليد بنظيره الأميركي غدًا الإثنين.

