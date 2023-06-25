شاهد التغطية الخاصة: رباعي محللي قناة الوسط (WTV) في بداية انطلاق دوري «التتويج السداسي»

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق الاستديو التحليلي بقناة الوسط «Wtv» لدوري التتويج السداسي الليبي، المقرر إقامته في تونس، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت ليبيا، عبر تقديم الإعلامي عبدالرزاق بالحاج.

يأتي هذا في وجود محللي قناة الوسط «Wtv» عادل الخمسي وأسامة الفزاني وعلاء نجم وعلي رحومة وعبدالرحيم نجم.

أطقم التعليق والمراسلون

وكانت قناة الوسط «Wtv» كشفت النقاب عن أطقم التعليق والمراسلين، بداية من مواجهات اليوم. وتشهد مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي تواجد المعلق حازم الكاديكي، والمراسل فيصل الأصيبعي. أما مباراة الهلال وأبوسليم فيعلق عليها أيوب عبدالسلام، والمراسل طه البركي. ويعلق على مباراة الأهلي طرابلس والنصر سراج سالم والمراسل فيصل الأصيبعي.

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وتستعد قناة الوسط «Wtv» لمواكبة حدث انطلاق دوري التتويج السداسي الليبي في تونس، بعد أن أصدر اتحاد الكرة قرارًا بتعديل نظام المسابقة للفرق الستة المتبارية: الأهلي بنغازي والنصر والهلال من المجموعة الأولى، والاتحاد والأهلي طرابلس وأبوسليم من المجموعة الثانية.

وقد نص التعديل الجديد للدوري السداسي، الذي سيقام على ملاعب: رادس والمنستير وصفاقس وسوسة اليوم، بأن يكون اللعب بنظام المجموعة الواحدة، ومن جولة واحدة، ومن يتحصل على أكثر نقاط يتوج بلقب النسخة الـ48 من بطولة الدوري الليبي لكرة القدم.