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مواعيد الجولة الأولى لدوري التتويج السداسي بـ«دورينا» عبر قناة الوسط «Wtv»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 يونيو 2023, 01:09 مساء
مواعيد الجولة الأولى لدوري التتويج السداسي بـ«دورينا» عبر قناة الوسط «Wtv»
قناة الوسط «Wtv» تستعرض مواعيد مباريات الجولة الأولى. (خاص - الوسط)
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كشفت قناة الوسط «Wtv» مواعيد مباريات الجولة الأولى لدوري التتويج السداسي الليبي بـ«دورينا»، المقرر انطلاقه في تونس اليوم الأحد، وتبثها جميعا عبر إستديو تحليل موسع.

تنطلق المنافسات بمباراة الاتحاد والأهلي بنغازي على ملعب سوسة في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت ليبيا، ويقود المباراة الحكم السنغالي ماجيتي نداي.

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بينما يقود مباراة الهلال وأبوسليم الحكم الليبي معتز الشلماني، والتي ستقام على ملعب رادس في تمام الثامنة مساء. أما المباراة الثالثة فستقام على ملعب المنستير، وتجمع الأهلي طرابلس والنصر في تمام العاشرة مساء، ويقودها الحكم الصربي نوفاك سيموفيتش.

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وقد أصدر اتحاد الكرة قرارا بتعديل نظام المسابقة للفرق الستة المتبارية: الأهلي بنغازي والنصر والهلال من المجموعة الأولى، والاتحاد والأهلي طرابلس وأبوسليم من المجموعة الثانية.

تعديل الدوري السداسي
ونص التعديل الجديد للدوري السداسي، الذي سيقام على ملاعب: رادس والمنستير وصفاقس وسوسة 25 يونيو الجاري، بأن يكون اللعب بنظام المجموعة الواحدة، ومن جولة واحدة، ومن يتحصل على أكثر نقاط يتوج بلقب النسخة الـ48 من بطولة الدوري الليبي لكرة القدم.

حدد نظام الدوري الممتاز ولائحة السابقة أن نظام دوري التتويج السداسي سيكون من مرحلتين (ذهاب وإياب)، إلا أن ضيق الوقت والالتزام بتماشي البطولة المحلية مع أجندة الاتحاد الأفريقي (الكاف) تسببا في التعديل الأخير.

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تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
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