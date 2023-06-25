قناة الوسط «Wtv» في قلب حدث انطلاق دوري التتويج السداسي.. الأحد

القاهرة - بوابة الوسط

تستعد قناة الوسط «Wtv» لمواكبة حدث انطلاق دوري التتويج السداسي الليبي، المقررة إقامته في تونس اليوم الأحد، بعد أن أصدر اتحاد الكرة قرارا بتعديل نظام المسابقة للفرق الستة المتبارية: الأهلي بنغازي والنصر والهلال من المجموعة الأولى، والاتحاد والأهلي طرابلس وأبوسليم من المجموعة الثانية.

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وقد نص التعديل الجديد للدوري السداسي، الذي سيقام على ملاعب: رادس والمنستير وصفاقس وسوسة 25 يونيو الجاري، بأن يكون اللعب بنظام المجموعة الواحدة، ومن جولة واحدة، ومن يتحصل على أكثر نقاط يتوج بلقب النسخة الـ48 من بطولة الدوري الليبي لكرة القدم.

بينما أصدرت لجنة الحكام في الاتحاد الليبي لكرة القدم القائمة الرسمية لحكام مباريات اليوم السبت، في انطلاقة دوري التتويج السداسي.

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يقود الحكم السنغالي ماجيتي نداي مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي، التي ستقام على ملعب سوسة في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت ليبيا.

بينما يقود مباراة الهلال وأبوسليم الحكم الليبي معتز الشلماني، والتي ستقام على ملعب رادس في تمام الثامنة مساء.

أما المباراة الثالثة فستقام على ملعب المنستير، وتجمع الأهلي طرابلس والنصر في تمام العاشرة مساء، ويقودها الحكم الصربي نوفاك سيموفيتش.