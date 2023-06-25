حكم سنغالي وليبي وصربي في افتتاح دوري التتويج السداسي.. الأحد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أصدرت لجنة الحكام في الاتحاد الليبي لكرة القدم القائمة الرسمية لحكام مباريات اليوم السبت، في انطلاقة دوري التتويج السداسي بملاعب تونس.

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يقود الحكم السنغالي ماجيتي نداي مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي، التي ستقام على ملعب سوسة في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت ليبيا.

بينما يقود مباراة الهلال وأبوسليم الحكم الليبي معتز الشلماني، والتي ستقام على ملعب رداس في تمام الثامنة مساء.

أما المباراة الثالثة فستقام على ملعب المنسير، وتجمع الأهلي طرابلس والنصر في تمام العاشرة مساء، ويقودها الحكم الصربي نوفاك سيموفيتش.