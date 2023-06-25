الاتحاد والأهلي طرابلس يفتتحان رباعي السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرى، أمس السبت في الأكاديمية الأوليمبية بطرابلس، الاجتماع الفني للفرق المتأهلة لرباعي الدوري الليبي لكرة السلة: الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس والنصر والاتحاد.

وستتبارى الأندية الأربعة فيما بينها بنظام التجمع من مرحلتين (ذهاب وإياب): الذهاب في القاعة الكبرى بطرابلس، وينطلق في السابع من يوليو المقبل بمباراتين: مباراة الافتتاح تجمع الاتحاد والأهلي طرابلس، وتعقبها مباراة الأهلي بنغازي والنصر.

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مواجهات الجولة الثانية

تنطلق الجولة الثانية يوم السبت 8 يوليو 2023 بالمباراة الأولى التي تجمع الاتحاد مع النصر، وتعقبها مباراة الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس، على أن يكون الأحد 9 يوليو راحة لجميع الفرق.

أما المباراة الأولى في الجولة الثالثة الإثنين 10 يوليو فستجمع النصر مع الأهلي طرابلس، وتعقبها مباراة الاتحاد مع الأهلي بنغازي.