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الاتحاد والأهلي طرابلس يفتتحان رباعي السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 25 يونيو 2023, 11:51 صباحا
الاتحاد والأهلي طرابلس يفتتحان رباعي السلة
جانب من منافسات الدوري الليبي لكرة السلة. (فيسبوك)
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جرى، أمس السبت في الأكاديمية الأوليمبية بطرابلس، الاجتماع الفني للفرق المتأهلة لرباعي الدوري الليبي لكرة السلة: الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس والنصر والاتحاد.

وستتبارى الأندية الأربعة فيما بينها بنظام التجمع من مرحلتين (ذهاب وإياب): الذهاب في القاعة الكبرى بطرابلس، وينطلق في السابع من يوليو المقبل بمباراتين: مباراة الافتتاح تجمع الاتحاد والأهلي طرابلس، وتعقبها مباراة الأهلي بنغازي والنصر.

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مواجهات الجولة الثانية
تنطلق الجولة الثانية يوم السبت 8 يوليو 2023 بالمباراة الأولى التي تجمع الاتحاد مع النصر، وتعقبها مباراة الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس، على أن يكون الأحد 9 يوليو راحة لجميع الفرق.

أما المباراة الأولى في الجولة الثالثة الإثنين 10 يوليو فستجمع النصر مع الأهلي طرابلس، وتعقبها مباراة الاتحاد مع الأهلي بنغازي.

التجمع الثاني في مجمع سليمان الضراط  
يقام التجمع الثاني في مجمع سليمان الضراط ببنغازي 14 و15 و16 و17 يوليو المقبل، والفريق الأكثر نقاطا من التجمعين سيتوج ببطولة ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي 2022-2023.

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