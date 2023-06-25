البروق والترسانة في صدارة دوري الدرجة الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل الإثارة في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم. ففي الجولة السادسة عشرة لفرق المجموعة الثانية جرت خمس مباريات، انتهت بفوز نجوم أجدابيا على القيروان 2-1، والأنصار على النجمة 3-1، والخليج على البروق 1-0. كما فاز بنغازي الجديدة على نجوم بنغازي 1-0، وتعادل الأنوار مع الأنصار 1-1.

- فوز الترسانة والمستقبل و3 تعادلات في دوري الدرجة الأولى الليبي

الترتيب بعد الجولة الـ16

الصدارة للبروق برصيد 32 نقطة، وأقرب الملاحقين الأنوار بـ29، ثم نجوم أجدابيا (28)، والقيروان (23)، وبنغازي الجديدة (22)، والخليج أجدابيا (19)، ونجوم بنغازي (18)، والأنصار (15)، والنسور (15).

وفي المجموعة الرابعة، سجلت الجولة السادسة عشرة النتائج التالية: فاز الترسانة على المستقبل 3-1، والوطن على ترهونة 1-0، وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل: الفالوجا مع الشط 1-1، ورفيق مع أبي الأشهر 0-0، والمجد والبشائر 2-2.

الترتيب في المجموعة الرابعة

الترسانة فى الصدارة بـ31 نقطة، يليه البشائر بـ29 نقطة، والوطن (29)، ورفيق (26)، والمستقبل (25)، وأبي الأشهر (20)، والفالوجا (17)، والشط (17)، والمجد (13)، وترهونة (4).

جانب من منافسات دوري الدرجة الأولى الليبي. (فيسبوك)