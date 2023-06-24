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منتخب كرة اليد الشاطئية يفوز على مالي بدورة الألعاب الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 24 يونيو 2023, 09:54 مساء
منتخب كرة اليد الشاطئية يفوز على مالي بدورة الألعاب الأفريقية
منتخب اليد خلال إحدى مبارياته بالبطولة (الإنترنت)
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الصديق قواس

حقق المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية أول فوز له في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية المقامة بمدينة الحمامات بتونس.

جاء هذا الفوز على حساب منتخب مالي بنتيجة شوطين دون رد، حيث تغلب المنتخب الليبي على المنتخب المالي بنتيجة 14-8 و16–8.

المنتخب الليبي لكرة اليد الشاطئية يواجه مالي وزامبيا في يوم واحد.. السبت

كما حقق المنتخب الوطني فوزه الثاني في الدورة على نظيره الزامبي بعد شوط حسم التعادل 2 / 0. وانتهى الشوط الاول بفوز ليبي 19 / 9 والشوط الثاني التعادل 14 / 14 . وغدا المنتخب سيلتقي نظيره المغربي في ثالث مبارياته في الالعاب .

وقد حضر المباراة رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور جمال الزروق، والعديد من الشخصيات الرياضية.

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