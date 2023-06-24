شاهد.. قناة الوسط«Wtv» تنقل النزال المرتقب بين الليبي سعد الفلاح والفرنسي جيرارد

القاهرة - بوابة الوسط



تنقل قناة الوسط«Wtv» في تمام التاسعة مساء اليوم السبت، نزالاً مهماً بين الملاكم الدولي الليبي سعد الفلاح ونظيره الفرنسي كيفين جيرارد، وذلك ضمن بطولة «IBO» التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما.

وانتهى الملاكم الليبي سعد الفلاح، أمس، من عملية الميزان الروتينية التي تُجرى قبل المباريات حسب العرف المتبع في لعبة الملاكمة، تمهيداً لمواجهة منافسه الفرنسي.

- لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط (WTV).. اضغط هنا

- للمشاهدة عبر صفحة الوسط بـ«فيسبوك».. اضغط هنا

ترددات قناة الوسط:

- التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

- التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

