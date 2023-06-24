تغطية خاصة عبر «Wtv» لنزال سعد الفلاح أمام الفرنسي جيرارد من روما.. الليلة

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة الوسط «Wtv»، في تمام التاسعة مساء اليوم السبت، النزال المهم والمرتقب بين الملاكم الدولي الليبي سعد الفلاح ونظيره الفرنسي كيفين جيرارد، ضمن بطولة «IBO» التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما.

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الملاكم الليبي سعد الفلاح انتهى، أمس الجمعة، من عملية الميزان، وهو الإجراء نفسه الذي اتبعه منافسه الفرنسي أيضا، قبل أن يلتقيا وجها لوجه في لقطة إعلان التحدي قبل النزال بـ24 ساعة، حسب العرف المتبع في لعبة الملاكمة.

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وقد واصل الملاكم الليبي الشاب سعد الفلاح استعداداته للنزال بمعنويات عالية، حيث قال في تصريح سابق إلى «بوابة الوسط»: «استعددت جيدا لهذا النزال بمعسكر في مدينة بنغازي تحت إشراف المدرب الجزائري إبراهيم مخلوف».

وأضاف: «أنا حاليًا في معسكر مغلق بمدينة روما، ومعنوياتي عالية، وأتمنى تحقيق الفوز وتشريف بلادي ليبيا».