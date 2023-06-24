منتخب شباب ليبيا لكرة اليد يخسر لقاءه الثالث في كأس العالم

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

خسر المنتخب الوطني الليبي للشباب لكرة اليد لقاءه الثالث ضمن منافسات كأس العالم أمام تونس 22-31، بعدما انتهى الشوط الأول بتقدم تونس 11-13.

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ويشارك المنتخب الليبي في النسخة الـ24 لهذه البطولة المقامة بتنظيم مشترك بين دولتي ألمانيا واليونان، خلال الفترة من 20 يونيو إلى 3 يوليو المقبل، إلى جانب 32 منتخبا، موزعين على 8 مجموعات.

وبذلك، يكون المنتخب الوطني قد خسر لقاءاته الثلاثة، حيث خسر أولي مبارياته في البطولة أمام منتخب ألمانيا 14-35، وخسر الثانية أمام منتخب الجزائر 19-27.

منتخب الشباب الليبي في كرة اليد خلال فاعليات كأس العالم. (إنترنت)

منتخب الشباب الليبي في كرة اليد خلال فاعليات كأس العالم. (إنترنت)