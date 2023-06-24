المعتصم اللافي يهدي المدينة تنازله عن مستحقاته المالية قبل الاحتراف في النصر الكويتي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تعاقدت إدارة نادي النصر الكويتي مع لاعب فريق المدينة الليبي المعتصم اللافي بعقد احترافي لموسم واحد.

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المعتصم اللافي نشر عبر صفحته الشخصية «فيسبوك» أنه تنازل عن باقي مستحقاته المالية لدي نادي المدينة، موجها الشكر إلى ناديه على كل ما قدمه له، وقائلا: «أنا أحد أبناء النادي، وأتمنى أن أكون خير سفير لهم».

وأضاف: «أتنازل عن كل مستحقاتي الباقية في عقدي إلى نادي المدينة، صاحب الفضل علي في الوصول إلى الاحتراف، وأيضا كل الشكر إلى إدارة نادي النصر الكويتي على هذه الثقة، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن».