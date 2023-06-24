المنتخب الليبي لكرة اليد الشاطئية يواجه مالي وزامبيا في يوم واحد.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

سحبت، أمس الجمعة في قاعة فندق المرادي بمدينة الحمامات التونسية، قرعة بطولة كرة اليد الشاطئية في النسخة الثانية لدورة الألعاب الأفريقية الشاطئية.

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على أثرها، سيفتتح المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية منافسات البطولة اليوم السبت بمواجهة مالي، ثم يلتقي الفريق الوطني، في تمام الخامسة والنصف من اليوم نفسه، منتخب زامبيا، على أن يختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة نظيره المغربي غدا الأحد.

وقد وضعت قرعة البطولة منتخبات تونس والجزائر وكينيا في المجموعة الأولى، وليبيا والمغرب ومالي وزامبيا في المجموعة الثانية.

قرعة بطولة كرة اليد الشاطئية. (فيسبوك)