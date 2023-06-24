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ثلاثة فرسان ليبيون يتأهلون لكأس العالم في فرنسا (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 24 يونيو 2023, 02:04 مساء
ثلاثة فرسان ليبيون يتأهلون لكأس العالم في فرنسا (صور)
منافسات الفروسية بمشاركة ليبية. (فيسبوك)
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تأهل الفرسان: عبدالودود دعباج ومحمد أبوشيبة وعلي يونس إلى كأس العالم للقدرة والتحمل، المقررة إقامتها في فرنسا خلال سبتمبر المقبل.

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جاء تأهل الفرسان بعد مشاركتهم في أربعة سباقات دولية استضافتها ليبيا خلال العام الجاري، ومشاركتهم في سباقات دولية للقدرة والتحمل بتونس.

وقد استطاع فرسان القدرة الليبيون تكملة السباق الدولي بمراحله الأربع، الذي استضافته منطقة قمينس ببنغازي، أمس الجمعة، تحت إشراف الاتحاد الليبي، والاتحاد الفرعي للفروسية ببنغازي، وبرعاية وزارة الرياضة.

شهد السباق مشاركة فرسان من ليبيا وتونس والجزائر وإيطاليا.

منافسات الفروسية بمشاركة ليبية. (فيسبوك)
منافسات الفروسية بمشاركة ليبية. (فيسبوك)
منافسات الفروسية بمشاركة ليبية. (فيسبوك)
منافسات الفروسية بمشاركة ليبية. (فيسبوك)
منافسات الفروسية بمشاركة ليبية. (فيسبوك)
منافسات الفروسية بمشاركة ليبية. (فيسبوك)
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