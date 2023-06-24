افتتاح دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية الثانية في تونس بمشاركة منتخبات ليبية (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

افتتحت، أمس الجمعة، دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية في نسختها الثانية بدولة تونس، وتحديدا في مدينة الحمامات، وسط مشاركة ليبية ووفود أفريقية تمثل 53 دولة، والتي ستستمر فعالياتها حتى 30 يونيو الجاري.

شهد حفل الافتتاح حضور رئيس مجلس اللجنة الأوليمبية الليبية الدكتور جمال الزروق، وعضوة مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية الليبية عواطف أبو شويشة، ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للتجديف المهندس نورالدين الكريكشي، ممثلا عن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للتجديف في الدورة.

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وقد أقامت اللجنة المنظمة للدورة حفل الافتتاح في المسرح الأثري بالحمامات، وسط أجواء أفريقية، واحتوى عددا من العروض الرياضية والفنية المعبرة عن التراث والتاريخ في تونس وأفريقيا.

تشارك ليبيا بهدة الدورة في 5 ألعاب رياضية: كرة القدم الشاطئية وكرة اليد الشاطئية والتجديف والسباحة والووشو.

الزروق وأبو شويشة في حفل افتتاح دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية. (فيسبوك)

جانب من حفل افتتاح دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية. (فيسبوك)

الزروق في حفل افتتاح دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية. (فيسبوك)

جانب من حفل افتتاح دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية. (فيسبوك)