طرابلس تستقبل اجتماع اللجنة المشرفة قبل قرعة رباعي السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تعقد اللجنة المشرفة على نهائيات الدوري الليبي لكرة السلة اجتماعا في صالة اجتماعات طرابلس، بحضور مندوبي الأندية المتأهلة: الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس والنصر والاتحاد، لإجراء مراسم القرعة، ومناقشة سبل إنجاح هذه النهائيات.

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وستكون النهائيات بنظام التجمع، ومن مرحلتين: الذهاب في طرابلس 7 و8 و9 يوليو المقبل، والإياب ببنغازي 14 و15 و16 و17 يوليو المقبل، على أن يتوج الفريق الأكثر نقاطا من التجمعين ببطولة ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي 2022-2023.