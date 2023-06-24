26 لاعبا في تصفيات اختيار منتخب ليبيا للجولف

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

اختتمت في ملعب نسيم البحر بطرابلس تصفيات اختيار منتخب ليبيا للجولف، تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الليبي للجولف، بمشاركة 26 لاعبا.

- الطويري يتصدر تصفيات اختيار منتخب ليبيا للغولف (صور)

وقد تم اختيار أصحاب التراتيب الأربعة الأولى، وهم: أول الترتيب اللاعب محمد لطفي الطويري بمجموع 227 ضربة (11 ضربة فوق المعدل)، وجاء ثانيا اللاعب رفعت عبدالله الزقوزي بـ230 ضربة (+ 14 ضربة).

وجاء ثالثا عبدالناصر رجب الشكشوكي بمجموع 232 ضربة (+ 16 ضربة)، ورابعا البهلول رمضان الشكشوكي بمجموع 233 ضربة (+ 17 ضربة فوق المعدل).

الرباعى سيمثّل ليبيا في النسخة الـ42 للبطولة العربية للجولف، التى ستستضيفها مدينة الدار البيضاء المغربية في يوليو المقبل.