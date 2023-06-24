النهضة في صدارة دوري الدرجة الأولى.. والقرضابية أقرب الملاحقين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

اقتنص نادي النهضة صدارة دوري الدرجة الأولى الليبى لكرة القدم من بين فرق المجموعة الأولى، بعد فوزه في الجولة السابعة على الهلال2-1. وفي بقية المباريات، فاز المهاري على المهدية 1-0، والشرارة على القرضابية 3-0.

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الترتيب بعد الجولة الـ7

النهضة في الصدارة برصيد 13 نقطة، وأقرب الملاحقين القرضابية بـ12 نقطة، ثم الشرارة (10)، والمهدية (9)، والهلال سبها (8)، والمهاري (5 نقاط).