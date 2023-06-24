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النهضة في صدارة دوري الدرجة الأولى.. والقرضابية أقرب الملاحقين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 24 يونيو 2023, 10:17 صباحا
النهضة في صدارة دوري الدرجة الأولى.. والقرضابية أقرب الملاحقين
فريق كرة القدم بنادي النهضة. (فيسبوك)
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اقتنص نادي النهضة صدارة دوري الدرجة الأولى الليبى لكرة القدم من بين فرق المجموعة الأولى، بعد فوزه في الجولة السابعة على الهلال2-1. وفي بقية المباريات، فاز المهاري على المهدية 1-0، والشرارة على القرضابية 3-0.

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الترتيب بعد الجولة الـ7
النهضة في الصدارة برصيد 13 نقطة، وأقرب الملاحقين القرضابية بـ12 نقطة، ثم الشرارة (10)، والمهدية (9)، والهلال سبها (8)، والمهاري (5 نقاط).

مباريات الجولة الثامنة
غدا الأحد 25 يونيو، يتجدد الموعد مع ديربي مدينة سبها الذي سيجمع المتصدرين النهضة والقرضابية. بينما ستقام الإثنين مباراتان، حيث يستضيف المهاري الهلال، والمهدية يلتقي الشرارة.

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