الدور السداسي للتتويج.. الاتحاد يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة الأهلي بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان

وصلت الأندية الستة «الأهلي بنغازي والهلال والاتحاد والنصر والأهلي طرابلس وأبوسليم» تونس، تمهيداً لانطلاق الدور السداسي للتتويج بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023، بداية من الأحد المقبل.

كانت بعثتا فريقي الأهلي بنغازي والهلال لكرة القدم أول الواصلين لتونس للاستعداد لخوض الدور السداسي للتتويج، ولحق بهما الثلاثاء الماضي بعثتا الاتحاد والنصر، قبل أن يكمل عقد السداسي الأهلي طرابلس وأبوسليم.

مواجهات الجولة الأولى من الدور السداسي

ويشهد جدول الجولة الأولى من الدور السداسي لقاء الاتحاد حامل اللقب مع الأهلي بنغازي في الافتتاح على أرضية ملعب سوسة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت ليبيا، كما يلتقي الهلال مع أبوسليم على أرضية ملعب رداس في تمام الساعة السابعة مساء، بينما يلتقي الأهلي طرابلس مع النصر في تمام الساعة التاسعة مساء.

تعديل نظام الدور السداسي

وأصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم قراراً بتعديل نظام مسابقة الدور السداسي للفرق الستة المتبارية: الأهلي بنغازي والنصر والهلال من المجموعة الأولى، والاتحاد والأهلي طرابلس وأبوسليم من المجموعة الثانية.

ونص التعديل الجديد لمباريات الدور السداسي للتتويج، الذي سيقام في تونس على ملاعب: رادس والمنستير وصفاقس وسوسة 25 يونيو الجاري، بأن يكون اللعب بنظام المجموعة الواحدة، ومن جولة واحدة، ومن يتحصل على أكثر عدد من النقاط يتوج بلقب النسخة الـ48 من مسابقة الدوري الليبي لكرة القدم.

وقد حدد نظام الدوري الممتاز واللائحة السابقة أن نظام الدور السداسي للتتويج سيكون من مرحلتين «ذهاب وإياب»، إلا أن ضيق الوقت والالتزام بتماشي البطولة المحلية مع أجندة الاتحاد الأفريقي «كاف» تسببا في التعديل الأخير.

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وتلقى اتحاد الكرة خطاباً رسمياً من نظيره الأفريقي «كاف» بشأن مشاركة أربعة فرق ليبية في مسابقتي الأندية الأفريقية، للموسم الرياضي 2023-2024، ويتأهل بطل النسخة الحالية من الدوري الليبي الممتاز والوصيف إلى دوري أبطال أفريقيا، بينما سيلعب صاحبا المركز الثالث والرابع في كأس «الكونفدرالية».

ويترقب الجمهور الرياضي في ليبيا انطلاق المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز المتمثلة في بداية المنافسات المثيرة لمرحلة الدور السداسي للتتويج التي تشهد تواجد ستة فرق تأهلت بجدارة لهذا الدور، أربعة منها سبق أن تذوقت طعم الألقاب والبطولات وهي الاتحاد والأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والنصر، بينما يتطلع فريقا الهلال وأبوسليم لمعانقة اللقب الأول في تاريخهما.

غياب المدرب الوطني عن الدور السداسي

ورغم التفوق والنجاح الكبير للمدرب الوطني في عدد مرات الفوز والتتويج بالألقاب، فإن نسخة الموسم الجاري في مرحلتها الحاسمة تشهد غياب المدرب الوطني، حيث يتواجد ثلاثة مدربين من تونس ومدرب من مصر ومدرب من صربيا وآخر مونتينغري.

وبالعودة لسجل وتاريخ بطولة الدوري الليبي نجد أن المدرب الوطني هو الأكثر نجاحاً وتتويجاً على صعيد بطولة الدوري الليبي منذ انطلاق نسخته الأولى موسم 63 – 64 حين قاد المدرب الوطني عبدالحفيظ بيزان فريقه الأهلي طرابلس للتتويج في أول نسخة كروية، ثم استمرت سيطرة المدرب الوطني طوال مواسم الستينيات، حيث قاد المدرب الوطني علي الزنتوتي فريق الاتحاد للتتويج بلقبين متتاليتين، ثم قاد المدرب الوطني مفتاح فنة فريق التحدي للقب الأول في تاريخه موسم 67– 68.

ظهور المدربين الأجانب

وشهدت أولى مواسم السبعينيات أول تتويج للمدرب العربي حيث نجح المدرب المصري عبده صالح الوحش في قيادة فريق الأهلي بنغازي للقبين، ليكون أول مدرب أجنبي يتوج باللقب، ثم نجح محمود الشاوش في قيادة فريق الأهلي طرابلس للتتويج، ثم قاد المدرب الروماني تيتوس الأهلي طرابلس للقب.

وسجل المدرب الوطني علي الزقوزي تفوقه وقاد الأهلي طرابلس للتتويج، ثم المدرب اليوغسلافي كابيتانوفتش الذي قاد الأهلي بنغازي للقبه الثالث ليعود المدرب العربي إلى الواجهة حين قاد علي شرف فريق التحدي للقب الثاني في تاريخه ليعود المدرب الوطني للواجهة حين قاد الهاشمي البهلول فريق الأهلي طرابلس لآخر مواسم السبعينيات.

تفوق المدرب الوطني

وبعد توقف دام عدة مواسم مرت عجافاً على كرة القدم الليبية، استمر المدرب الوطني وواصل تفوقه خلال مواسم الثمانينيات، حين قاد فرحات سالم فريق المدينة للتتويج ثم عاد الهاشمي البهلول ليقود فريقه الأهلي طرابلس للقب الثاني في رصيده الشخصي، ونجح البلغاري بيتر تيدروف في قيادة الظهرة لأول لقب في تاريخه.

وسجل المدرب الوطني محمد الخمسي تواجده بمنصات التتويج ثم عزز رصيده من الألقاب ليصبح برصيد أربع بطولات، وسجل يوسف صدقي تواجده بنادي الأبطال حين قاد النصر لأول لقب في تاريخه، ودون الجزائري كمال لموي اسمه في سجل المدربين الأبطال، وهو أول مدرب جزائري يظفر باللقب، ونجح سعيد الشوشان المدرب الوطني المجتهد في الظفر بخمس بطولات مع ثلاثة فرق محلية مختلفة، وهي الاتحاد والشط والمحلة، وقاد المدرب الوطني عبدالجليل الحشاني فريقه الأهلي بنغازي للتتويج مع مطلع التسعينيات.

وتواجد المدرب الوطني أحمد بن صويد في سجل الأبطال من خلال قيادته لفريق التحدي للقب، وعاد الهاشمي البهلول ليتوج باللقب مع الأهلي طرابلس ليصبح في رصيده ثلاث بطولات وأصبح رضا عكاشة هو المدرب التونسي الوحيد في سجلات الدوري الليبي، وكانا الصربان برانكو وميلودراق آخر المدربين الصرب المتوجين بالألقاب مع الاتحاد، ثم سجل الأرجنتيني بوتشا تواجده مع الاتحاد في سجل البطولات، ليعود المدرب العربي لإحراز الألقاب من خلال المدربين المصريين طارق العشري وطلعت يوسف مع الأهلي طرابلس في موسم 2015-2016، وهو آخر تتويج للمدرب غير المحلي، غير أن التفوق في النسخ الثلاث الأخيرة كان للمدرب الوطني حين قاد فوزي العيساوي فريقه النصر للتتويج، وكان أسامة الحمادي آخر المدربين المتوجين ببطولة الدوري الليبي.

الهلال في منافسات الدوري الليبي الممتاز (أرشيفية: فيسبوك)